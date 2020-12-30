「刈包吉」廖榮吉1987年過年期間開始款待街友，今年年初是第25次舉辦愛心宴，因為年紀高、經費支出龐大等原因，因此今年年初為末代寒士宴，但愛心不落人後，他將在1月3日起在龍山寺附近發放500個便當，後續共將發放約3000個便當。

廖榮吉表示，過去辦的寒士宴每年經費約400萬至500萬元，經費支出龐大，預計1月3日將發放500份便當，總共將發放5至6次、共將發放3000份便當，經費約50萬元。

(中時 )