刈包吉不辦宴 1／3改發3000份便當款待街友 16:152020/12/30 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「刈包吉」廖榮吉1987年過年期間開始款待街友，今年年初是第25次舉辦愛心宴。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「刈包吉」廖榮吉1987年過年期間開始款待街友，今年年初是第25次舉辦愛心宴，因為年紀高、經費支出龐大等原因，因此今年年初為末代寒士宴，但愛心不落人後，他將在1月3日起在龍山寺附近發放500個便當，後續共將發放約3000個便當。 廖榮吉表示，過去辦的寒士宴每年經費約400萬至500萬元，經費支出龐大，預計1月3日將發放500份便當，總共將發放5至6次、共將發放3000份便當，經費約50萬元。 百貨迎新年祭好康 3天連假出遊購物攻略 《類股》鋼市發燙 明年H1營運可望逐季揚 (中時 ) #便當 #發放 #3000 #刈包吉 #廖榮吉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年二期稻作農民將強制納農保 計27萬農民受惠 14:262020/12/29 生活 當初小英承諾「藻礁永存」現只能日拚7千連署書靠自己 09:072020/12/30 政治 《半導體》先進製程授權金穩定成長 M31明年營運不淡 15:402020/12/30 財經 台北國際書展明年1月開展 首發百元購書抵用券 11:312020/12/30 生活 藍委3催道歉 陳吉仲霸回哪有錯 04:102020/12/29 生活新聞 和妻吵架隔日收「報復便當」 尪見超精緻料理哭了 12:512020/12/30 搜奇 徜徉大自然、令人難忘 休閒農場成戶外婚禮首選 19:072020/12/29 寶島 秋冬防疫專案上路 北市開出首張未戴口罩3000元罰單 17:202020/12/29 生活 萊豬進口 台南加強查核抽驗 未標示、標示不實就開罰 09:272020/12/30 生活 趁標章之亂拔畜產會執行長惹議 陳吉仲快閃媒體 13:192020/12/30 生活 區間測速新制 新店環河路帶頭 04:102020/12/30 地方新聞 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 鎖國禁外籍人士入台 指揮中心：這幾種人例外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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