由三星電子勁揚帶動，周三南韓股市以「聖誕行情」為今年最後交易日畫下句點，為連續第四個交易日刷新歷史高點，全年更大漲近31%。

周三收盤南韓KOSPI指數大漲1.88%，為2,873.47點。雖然已是封關日，但市場交投熱絡，成交量約達11億股，成交值達到17.7兆韓元。

外資今日買超韓股2450億韓元，散戶賣超4920億韓元，機構投資人買超1970億韓元。

因湧現獲利了結賣壓，韓股早盤開低，但在重量級晶片與電池股大漲帶動下，大盤拉升並一路走高。

分析師將今日的強勁漲勢，歸功於投資人看好明年經濟將擺脫疫情衝擊，並迅速展開復甦，這也反映在封關日成交罕見暴增的現象。

大型股普遍走高。韓股領頭羊三星電子大漲3.45%，股價站上81,000韓元，再創收盤新高。第二大記憶體晶片公司SK海力士漲2.16%。

最大製藥廠三星生物製劑收漲0.49%，Celltrion跌0.42%。

南韓最大網路公司Naver漲3.36%，Kakao漲1.3%，樂金化學漲1.35%，電池大廠Samsung SDI漲4.5%，現代汽車漲0.79%，最大鋼鐵廠浦項漲0.74%。

今年南韓股市大漲30.8%，創下2009年以來最大全年漲幅；第四季收漲23.4%，創下逾17年來最大單季漲幅。

根據韓國證券交易所資料，散戶全年狂買47.5兆韓元，是韓股今年強勢封關的最大功臣。外資今年賣超韓股約24.6兆韓元。

韓元今日收漲0.53%，報1,086.3兌一美元。韓元兌美元本季升值7.7%，創下自2017年首季以來最大單季升幅；全年則上漲6.5%。

(時報資訊)