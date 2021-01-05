證交所董事長許璋瑤指出，台股去年上漲22％，但合計近2年合計大漲51％，台股之所以能有如此優異表現，除了因資金行情外，最重要是背後台灣企業有堅強的營收及獲利支撐，預估上市公司去年營收可維持32兆元以上水準。

許璋瑤說，在疫情衝擊下，上市公司仍發揮堅毅韌性，積極調配產能與銷售通路，化危機為商機，去年營收將可望維持32兆元以上水準（前11月29.7兆元），更難得可貴的是，前3季稅前淨利逆勢成長8.1%，其中國內上市公司成長達8.5%，外國來臺第一上市公司則明顯受疫情影響，衰退5.6%％。

他進一步分析，從各類產業別營收、獲利狀況也發現，與股價漲升具高度相關。台灣主力電子相關產業占整體上市公司營收約6成6，去年營收、獲利多能維持正成長，股價表現亦相對優異。

其中，半導體業營收成長2成、獲利成長高達6成，股價上漲逾6成，帶動整體電子產業均有亮麗的表現，電腦及週邊設備、電子通路等產業獲利成長2成，股價也明顯上揚。顯示股價漲升的背後，多有營運基本面作為堅強後盾。目前台股殖利率3％，仍居全球主要證券市場前茅，也成為吸引外資目光的重要因素。

(工商 )