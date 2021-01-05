韓國央行(BOK)5日最新數據顯示，受到新冠疫情影響，2020年韓國人在休閒活動上的花費，在第三季時創下了8年新低。不過，在菸酒上的開銷，卻是創下50年新高紀錄。

韓國央行補充，韓國家庭在娛樂，體育以及文化活動上的開銷，在去年第三季一共只有12.4兆韓元，不僅年減24.1%，同時也創下自2012年第三季，也就是8年以來新低紀錄。

分析師表示，因為疫情影響，無法盡情到戶外活動，加上以往正常的社交活動一直被受限，以及有些人的荷包大大縮水，每天生活得很鬱卒，故才會藉著菸酒澆愁。這也使得韓國人在2020年第三季時，菸酒上的花費創下歷史新高紀錄。

根據韓國統計局統計，這三個月平均每個韓國家庭在菸酒上的支出近四萬三千韓元，年增10.7%也是新高。同時，韓國銀行報告也指出，這段時間韓國家庭花在菸酒的錢共有4.3兆韓元，約39.6億美元，年增率為6.2%。

不僅菸酒金額創下從韓國央行五十年前開始製作相關數據的紀錄。同時，年成長率6.2%，也是寫下自2016年第二季以來最高。當時，季成長率為6.5%。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)