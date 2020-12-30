國民黨召開「2020民進黨政府十大失政」記者會，公布今年在臉書最被關注的蔡政府失能亂政事件，包括「口罩之亂」、「開放萊豬」及「中天關台」等；民進黨表示，國民黨，連解讀網路輿情都不會；這的確是一個荒謬的判定方式。

網路社群中心主任范綱皓指出，「國民黨文傳會主委王育敏，我來教你怎麼解讀網路輿情」。國民黨用民眾過去一年按「憤怒」數量，來依序列出前十名政府的「失政」，這的確是一個荒謬的判定方式。

他說，憤怒數在輿情判斷上是一個可參考的指標，但如果缺乏整體的判斷與評估，就會變成斷章取義。

他說，不知道國民黨是用什麼關鍵字去定義「口罩之亂」的相關文章。以求公平起見，他也用QSearch 聲量系統，從今年1／1到今天，用「口罩」兩個字當關鍵字搜尋。

他指出，FB社群上有932,904篇貼文，按怒有超過600萬個，看起來很憤怒，但愛心跟笑臉相加卻超過1300萬個，按讚有近2億個。如果是這樣，難道就能解讀民眾對政府的口罩政策感到滿意？當然不行。

他表示，同樣，中天不續照的議題。國民黨說，民眾也很怒，但是根本無法判斷，這些憤怒是對政府憤怒，還是對中天憤怒。國民黨直接解讀成這是對政府施政產生的憤怒，絕對是輿情上的超譯，不然就是國民黨根本已經「先射箭，再畫靶」。

他說，結論是，網友按怒，代表的只是民眾的負面情緒，但是到底是對誰憤怒，對誰不滿，恐怕要有更細緻的解讀，不能直接解讀為是對政府的不滿。

他強調，更重要的是，有部分的民眾按怒，但是有更多的民眾按愛心、微笑、讚，這些正面的情緒國民黨要如何解讀？網路輿情的解讀，是一門專業。請國民黨尊重專業，不要為了自己的政治利益，先射箭再畫靶，扭曲事實，這樣才能獲得人民的信任與支持。

(中時 )