倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲215.65點，漲幅1.49％，收在14,687.7點；櫃買指數亦同步上漲1.86點，漲幅1.02％，收在184.24點；三大法人進出方面，外資轉買267.22億元，投信續賣6.82億元，自營商轉買57億元，惟外資法人於台指期買超3,053口多單，累計淨空單部位為6,537口，心態呈現中性偏多。

台股再創14,695點新高後，預期31日封關行情應不會太差。觀察台股歷史走勢，過去台股達到巔峰時，其股價淨值比曾高達約三倍，金融海嘯時亦達2.25倍左右，高點及年線正乖離率衝上30％，12月RSI指標達80。反觀目前狀態，台股加權指數與年線正乖離率約21.8％，12月RSI指標接近70，短線確有過熱的現象，惟尚未達危險反轉階段。

再觀察與台股漲跌密切相關的美科技指數，那斯達克及費半指數今年分別大漲43.76％及48.37％。美股四大指數12月份相繼創新高，亦有漲多過熱之虞，惟美國聯準會（Fed）主席鮑爾強調，在低利率環境下，股票估值不如乍看那樣過高，仍無需太過警戒。展望後市，只要多方結構未遭破壞或出現爆量長黑、島狀反轉型態，投資人仍可逢低偏多操作。

個股方面，本周納入投資組合的正達，第三季轉盈、3D車載玻璃明年啟動量產，產業、基本及技術面有利，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，雖鋼鐵、航運及記憶體等族群，隨股價累積漲幅已大，惟個股輪動輪並未因此停歇。包括台塑四寶、遊戲、金融及證券等接棒上漲，顯示多頭趨勢尚在，投資人可維持「低接不追高」策略。

(工商 )