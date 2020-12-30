台股今年以來強勢上攻，不僅屢創歷年新高，更站上「萬四」關卡，台股基金連帶受惠，比如「元大台灣高股息優質龍頭基金」表現超靚，今年上半年成立後，便持續向上，淨值一度更達12.65元；而國民基金元大0050今天收盤價121.6元，更是再創歷史新高，台股長線看好，多家專業機構更上看16000點，元大投信提醒「空手」將是最大風險，無法掌握進場時機的投資人，建議以定期定額、甚或「日日扣」方式分批進場。

「想投資台股，但萬點之上還可以入場嗎？」是許多投資人心中的疑惑，元大投信指出，沒有人能精準預測未來最高點在哪裡，現在的高點很可能是未來的低點，好比曾經台股一萬點時，許多人遲遲不敢入場，然而隨著台股一路上攻，接連攻破「萬二」、「萬三」大關，現在站在「萬四」之上時，當時不敢入場的投資人，至今便很可能持續「空手」。

元大投信分析，台股擁有高成長性與高股息兩大優勢，向來深受外資青睞，尤其台灣在本次新冠肺炎疫情中防疫表現優異，更是獲得國際肯定與注目，儘管近期新冠肺炎疫情再度加峻，使股市震盪加劇，但可預期的是2021年各國央行加碼貨幣寬鬆政策，維持整體市場資金流動性，台股在國際資金挹注下也將獲得支撐。

「空手將是最大的風險」元大投信建議，投資人反而應趁勢逢低布局，不確定能掌握進場時機者，建議將預計單筆投入的金額化整為零，透過定期定額方式，以分批入場分散進場時間點，如果希望加速佈局者，更可增加進場頻率，改為周周扣或日日扣。

與其擔憂如何擇股、擇時，元大投信建議，投資人可優先選擇兼具「高股息」與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額方式投入，累積退休資產，以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，已分別於10月19日、11月13日、12月14日完成前三次月配息（註1）發放，每單位配發金額皆為0.0337元。

(時報資訊)