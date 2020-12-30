實在好冷！入冬後首波寒流強勢來襲，桃園市復興區由於海拔較高溫度持續下探，路面也出現結凍、結霜的景象，市府教育局也與稍早宣布，復興區光華國小、高義國小、巴崚國小和三光國小及區立幼兒園華陵分班5所學校31日停課停班一日，減少學生、教職員通勤風險。
繼2016年霸王寒流來襲後，復興區睽違4年再度出現因低溫而實施停班課一事，校方表示，目前學校氣溫約為攝氏2、3度，學區路面多結凍結霜，擔心路面濕滑將造成校車安全疑慮，考量師生安全後於31日採取採取停班停課措施。
(中時 )
實在好冷！入冬後首波寒流強勢來襲，桃園市復興區由於海拔較高溫度持續下探，路面也出現結凍、結霜的景象，市府教育局也與稍早宣布，復興區光華國小、高義國小、巴崚國小和三光國小及區立幼兒園華陵分班5所學校31日停課停班一日，減少學生、教職員通勤風險。
繼2016年霸王寒流來襲後，復興區睽違4年再度出現因低溫而實施停班課一事，校方表示，目前學校氣溫約為攝氏2、3度，學區路面多結凍結霜，擔心路面濕滑將造成校車安全疑慮，考量師生安全後於31日採取採取停班停課措施。
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