基隆市政府統一採購萊克多巴胺快篩試劑，為豬肉食材進行把關。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府30日舉辦全市說明會，各校午餐業務執行相關人員及業者皆到場。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府規定全市學校午餐食材皆要使用國產可溯源食材，並向中央爭取到3100萬元獎勵金，用於學校食材經費，市府更統一採購萊劑快篩片為豬肉食材進行把關，防止萊豬流入校園。

基隆市政府30日舉辦全市說明會，各校午餐業務執行相關人員及業者皆到場，教育處指出，2021年1月1日起，午餐食材獎勵金每人每餐由3.5元提高至6元，學校午餐可以全面使用國產在地農產品及其加工品，總計有3100萬元獎勵金，全數用於學校食材經費，讓學生安心享用在地農產。

市長林右昌表示，校園午餐只用國產豬是政府不變的原則，為此本府各相關局處也積極實施相關政策，務必落實清楚標示，加強源頭管理，保障市民飲食安全。教育處處長林祝里說，為保障學生用餐權益，將高效辦理各項配套措施，快速、精準完成學校全面使用國產食材的相關實施計畫及執行細節，為學校午餐食材品質及安全把關。

此外，為超前部署，市府統一採購萊克多巴胺快篩試劑，訂定相關快篩流程，輔導學校及幼兒園操作快篩，共同為午餐食材把關。

(中時 )