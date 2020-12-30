西門町最近成為最夯的許願池，徵男友、徵冒險夥伴、徵陪喝酒、徵乾爹等，各式各樣要求都有，今（30）日，2名辣妹現身西門町，高舉紙牌「徵炮友」，還限定「13cm以上」，其中1名辣妹是是知名F奶網紅「橫綱凱咪」，另1位則是SWAG女優黎兒，2人很快被警方帶回，並破解紙牌上的QR Code之謎。

最近話題性很高的網紅「橫綱凱咪」，與SWAG女優黎兒也到西門町舉牌，橫綱凱咪手上紙牌寫「幫她徵炮友」，黎兒舉的則寫「徵炮友，13公分以上，乾淨溫柔」，由於要求非常吸睛，許多民眾駐足觀看，不少人拍下照片上傳網路，引發討論。

綽號「黎兒」的陳姓女優，30日前往西門町鬧區舉著寫有「徵炮友」的紙牌，上面還寫著限定「13cm以上」，橫綱凱咪則舉另1張，寫著「幫她徵炮友」，兩張字牌右下方都有QR code及LINE帳號，加入後會出現問卷向人要個資。

舉牌沒多久，2女及攝影團隊就全被警員帶回派出所，理由是違反「道路交通管理處罰條例」；至於紙牌上的QR Code，警方掃描後發現，會出現一個表格，需要填寫加入者手機、電子信箱等基本資料，懷疑可能在攬客。

女優坦言「成人世界」不好做 曝鏡頭下不為人知秘辛

(中時新聞網)