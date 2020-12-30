嘉義市聖馬爾定醫院創辦人、美國籍修女華淑芳自況是「美國鼻、台灣心」，奉獻台灣醫療逾60年，從在嘉義偏鄉救治無數病患，溫暖眾多人心，她的行腳經歷由出版社出書《愛的腳蹤─華淑芳修女奉獻台灣60年》。

聖馬爾定醫院30日舉辦新書發表，88歲華淑芳坐輪椅出席，嘉義市長黃敏惠、作者林保寶都參加，黃敏惠展示與華淑芳2007年耶誕節報佳音的合照，強調「華淑芳是嘉義人，要將她的精神傳遞下去，發揚光大」。

黃敏惠表示，早期物資匱乏，華修女隻身離開美國的家鄉，來台奉獻她的愛心，用醫療幫助台灣人，我們社會需要的不是英雄，而是典範，嘉義市有幸，有華修女帶給我們幸福，這就是嘉義的故事、台灣的故事，華修女自稱「美國鼻，台灣心」，感謝妳，有妳真好。

聖馬醫院院長陳美惠說，華淑芳到台灣所學的第一句話就是「真美麗」，憑藉這話以及愛與信仰，走遍各地，無私奉獻超過60年，替台灣醫療史寫下最動人的篇章。

林保寶說，書名《愛的腳蹤》是希望大家能思考，愛從哪裡來？書的封面是華修女慈祥微笑的照片，反映出60年來的貢獻，讓她已經變成真正的台灣人。

院方表示，1959年27歲華淑芳懷抱著醫療助人的初心，從美國西雅圖搭船到台灣，募款、 籌資，在資源缺乏梅山鄉，陸續創立海星診所、啟明診所，後來興建聖馬爾定醫院，並首創阿里山24小時醫療站。

也創立崇仁醫護管理專科學校，培育醫護專業人才，她奉獻一輩子的青春給台灣，2017年獲頒中華民國身分證，成為台灣人。

(中時 )