今年跨年碰上超強寒流，陳嘉樺（Ella）31日在高雄跨年晚會獨家嗨唱，她精心籌備亮眼服裝，但因為天氣寒冷讓造型團隊傷透腦筋，據悉，Ella造型以個性褲裝為主，原本打算穿高跟鞋上台，目前還多準備靴子來保暖腳踝，不過她現在最頭痛部位是「胸前」，Ella笑說：「這次的服裝洞很多，目前正在想辦法看胸前要怎麼發熱。」

Ella所屬的勁樺娛樂昨表示，已備好2套配件組、2雙鞋子與發熱衣褲，看彩排完的氣溫來做調整，Ella在上台前暖暖包不離身、大衣包緊緊、喝熱茶與做好拉筋，讓身體熱開來，她呼籲到場的粉絲們一定要戴好口罩、做好禦寒措施，「期待與大家開心迎向2021。」

Ella近來推出新EP《Ella Show 娛樂無限公司》，她在月初首先喊話跨年夜一定會非常冷，像是神預言，這次在午夜登台開唱，再加上現場鄰近高雄港口，勁風一陣陣吹來，她打趣感嘆：「A咖真的不好當呀！」但不管氣候如何，她承諾一定會熱鬧登場，賣力獻唱

(中時 )