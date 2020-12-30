為紓解元旦假期車潮，桃園市警局分為跨年晚會、高速公路管制、假期旅遊3大項，請民眾避開壅塞時段及路段，配合警方管制疏導，把握寶貴假期時間。其中國道1號平鎮系統南下匝道元旦當天全天禁止車輛進入，提醒民眾注意。

警方表示，桃園熱門景點大溪老街、石門水庫、慈湖、置地廣場、JETS嘉年華等預期將湧入大量人潮、車流，另外市警局也呼籲前往大溪地區遊客，可提早於連假上午時段前往，避開下午尖峰時段，且離開大溪之北部地區車流可改道由台3線信義路往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭利用龍潭交流道南下；元旦前夕桃園市政府舉辦「2021桃樂園跨年晚會」、連假期間五月天舉辦「好好好想見到你演唱會」，建議前往民眾儘量搭乘機場捷運，出A18站即是桃園跨年晚會會場、出A19站即是五月天演唱會會場，最為便利。

警方也提醒，用路人出門前，可事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

(中時 )