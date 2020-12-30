蕭敬騰（老蕭）明晚將24小時來回台北、台中跨年晚會演出，被視為台中最強開場和台北最強壓軸。他今（30日）為「台北最High新年城」跨年演唱會彩排，預告將祭出6大彩蛋，分別是DD52全員助陣、年度熱門單曲〈猴籠〉首唱、全新單曲〈薩哈星球〉首唱、演出內容從編曲、舞台視訊、舞蹈編排全部升級再進化。老蕭表示，這次曲目安排保證炸，要大家從2020HIGH到2021，沒有要給大家任何喘息的空間，邀約大家一起來熱鬧迎接新年。

老蕭將擔任台北壓軸演出公布之後，被網友公認為「最想參加的跨年晚會」第1名，他近日白天練團，晚上綵排，熱情喊話一定會端出滿滿的誠意，熱力四射的演出來回應大家的期待！擔任過DD52總決賽導師的老蕭，也親自邀請女孩兒們參與演出。

為了此次幕前幕後130人大陣仗陣仗的演出，他所屬的喜鵲娛樂團隊尋找可以容納百人團隊的籃球場做練習，所有環節都不馬虎，也出動老蕭御用音響團隊，為的都是跨年當天可以有完美的演出效果。綵排現場老蕭親力親為，不管是指導DD52的演出表情，動作等細節，再到舞蹈編排，隊伍走位都指揮若定，專業投入，無不讓大家都更期待台北跨年的到來。

而老蕭今天彩排服裝為The North Face x Gucci 印花運動套裝以及The North Face x Gucci GG Logo羽絨外套，更是搶先全球，時尚上身，名副其實「國際蕭」。

蕭敬騰為台北跨年演出積極彩排。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰為台北跨年演出積極彩排。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰為台北跨年演出積極彩排。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰與女團合作帶來大陣仗演出。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )