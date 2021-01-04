大S與汪小菲近期分隔台北、北京兩地，汪小菲自2020年7月回大陸工作後，就沒再回台，儘管汪小菲不時在微博發文直呼想念妻小，不過他其實悄悄在北京再創新餐飲品牌，忙到不可開交，這也是大S與汪小菲無法團聚享受天倫之樂的原因。

大S與汪小菲結婚10年，夫妻育有一對女兒，湊得「好」字，不時大方放閃的小倆口，近期則分隔台北、北京兩地，因疫情關係，汪小菲自2020年7月回大陸後，就沒有回台，而他在北京也悄悄另起爐灶，根據《鏡週刊》報導，汪小菲召集過往「俏江南」班底和老廚師，在北京再創新餐飲品牌「麻六記」。

汪小菲再創餐飲品牌。（圖／取材自汪小菲微博）

儘管汪小菲不時在網上喊想念大S和孩子，不過他也全心準備新餐廳品牌，汪小菲為了新餐廳的籌備、宣傳與考察經營手法，讓他忙到分身乏術，而在汪小菲微博中，不難看出他對餐廳的高期待，汪小菲透露，這一個月陸續四家店開業「是我們團隊未來十年的開始」，野心可見一斑。

其實大S、汪小菲在2020年曾因太久沒PO合照，無端被網爆感情出問題，汪小菲事後則則曬女兒小玥兒畢業的一家三口照，並發文：「今天女兒幼兒園畢業，漂亮寶貝，美媽媽，還有傻爸爸」，發聲撇婚變。

(中時新聞網)