不死心 川普陣營上訴推翻威州結果 20:392020/12/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普仍持續發動訴訟戰尋求翻盤，繼上周向最高法院上訴要求撤銷當選人拜登在賓州勝選後，29日再向聯邦最高法院提起訴訟，要求推翻拜登在威斯康辛州勝出的結果。川普陣營同時要求，由共和黨控制的威州州議會另行指派選舉人，取代投票認證拜登勝選的選舉人。 拜登首談中美關係 結盟施壓北京 沒看錯！川普靠一關鍵擠下歐巴馬 成全美「最受景仰的男人」 (工商 ) #拜登 #川普陣營 #上訴 #威州 #勝選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聚焦綠能 拜登概念漲勢再起 04:102020/12/30 證券．權證 富時羅素因美禁令 擬剔除更多中企 12:292020/12/30 財經 資深媒體人：陳國祥》東風漸起 國際權力洗牌 19:002020/12/30 名家 新聞分析－對歐關係 成美中新戰場 04:102020/12/30 全球財經 最私密空間被梅蘭妮亞大改造 川普發火下令換掉 12:132020/12/30 國際 「冷戰」結束30年 04:102020/12/30 時論廣場 王之道／不打仇中牌 兩岸才有和平 09:022020/12/30 政治 《國際政治》擋下2000美元支票案 麥康諾加入科技與選舉條款 10:172020/12/30 財經 拜登一來就完了！川普前助手：獲他特赦的人 下場仍慘 07:102020/12/30 國際 《台北股市》台股明年多頭再上 看好電動車 17:222020/12/30 財經 中職》猛快、豪勁參戰 桃猿組豪華5洋投陣容 14:092020/12/30 體育 國際熱門新聞 拜登一來就完了！川普前助手：獲他特赦的人 下場仍慘 - 國際 不死心 川普陣營上訴推翻威州結果 - 國際 - 工商 批川普精神病發 前幕僚曝彭斯悲慘下場 - 國際 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 台灣買到了 英批准AZ疫苗 下周供民眾施打 全球第一 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。