美國總統川普仍持續發動訴訟戰尋求翻盤，繼上周向最高法院上訴要求撤銷當選人拜登在賓州勝選後，29日再向聯邦最高法院提起訴訟，要求推翻拜登在威斯康辛州勝出的結果。川普陣營同時要求，由共和黨控制的威州州議會另行指派選舉人，取代投票認證拜登勝選的選舉人。

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