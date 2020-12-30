台南市楠西區玄空法寺將於明年1月1至3日舉辦萬教迎春博覽會，有300間宮廟參訪，約1萬人至1萬5000名民眾人參與，加上梅嶺風景區梅花即將盛開，預計會帶來大量人潮與車潮，為順利疏導交通，明年1月1日至1月3日、2月10日至16日，南188線區道自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入。

台南市玉井警分局表示，新年年假、農曆年春節期間，梅嶺風景區聯外道路將進行交通管制，若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車場不足時，將啟動小客車逆時針單行道管制措施。

玉井分局已先行協調交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，協助設置二層坪環線產業道路單向管制行車方向及梅嶺風景區停車場指示牌，提供遊客停車及行車指引。

玉井分局分局長許敏能表示，轄區除梅嶺風景區與玄空法寺外，尚有龜丹溫泉、玉井白色教堂及南化烏山紫竹寺等重要景點，新年期間亦會派員每日不定時連線警察廣播電臺，回報轄區景點最新路況，屆時亦請用路人配合警察的疏導管制作為，共同維護優良的行車環境。

(中時 )