美國國會1月6日將計算選舉人票，正式認證大選結果。為了挺總統川普最後一搏，共和黨籍參議員霍利今天宣布將挑戰國會認證程序；但在民主黨把持眾議院下，成功機率渺茫。

全美50州及哥倫比亞特區選舉人團14日進行投票，以306比232張選舉人票正式選出民主黨籍的拜登（Joe Biden）為美國下任總統。美國國會1月6日的認證選舉人票程序，是確立總統大選結果的最後一道手續，在此之後就無翻盤可能。

以共和黨籍眾議員布魯克斯（Mo Brooks）為首的多位挺川眾議員，先前就以有選舉舞弊情事為由，透露計劃挑戰國會認證程序。不過，美國法律規定，若要挑戰任何一州的選舉人票，須至少由一位眾議員及一位參議員共同提出。

在今天以前，未有任何參議員表態會加入挑戰國會認證的行列，這也是為什麼霍利（Josh Hawley）今天的宣布相當關鍵。

霍利今天透過聲明表示，2004年與2016年大選後，民主黨議員都因為對選舉正當性有疑慮，在國會認證過程提出反對。他們當時做法獲得民主黨領導階層與媒體讚賞，而現在對選舉正當性有疑慮的議員，也有權採取相同作為。

霍利指出：「若不點出部分州沒有遵守地方選舉法規的事實，尤其是在賓州，我1月6日無法投票認證選舉人票結果。若不點出Facebook、推特（Twitter）等大型企業透過史無前例的努力干預大選，以支持拜登，我也無法投票認證結果。」

根據美國法律，若有參、眾議員對某州票數提出反對，國會認證程序將暫停，兩院議員則分頭進行辯論，時間不得超過2小時，之後再就是否納入或摒棄選票進行表決。反對案要在兩院都獲得過半數支持，才算通過。

不過，目前民主黨在眾院享有多數優勢，參議院部分共和黨議員也曾公開反對挑戰國會認證程序，包含參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。這代表任何反對案成功機率都微乎其微，最多只是推延認證程序。

根據國會研究處（Congressional Research Service）統計，自1887年來只有兩次議員挑戰國會認證選票的紀錄，分別在1969年與2005年，兩次都闖關失敗。2016年民主黨議員因為未獲得參議員背書，並無正式提出反對案。（編輯：楊昭彥）1091231

(中央社)