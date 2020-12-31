搭載葉門新團結政府內閣成員的飛機今天抵達亞丁（Aden）機場後不久，機場就發生爆炸，目前已增至至少26死。一些官員指控犯案者為伊朗支持的叛軍「青年運動」（Huthi）。

亞丁的醫護人員與政府消息人士告訴法新社，據悉所有政府官員皆毫髮無傷，但仍有超過50人受傷，而且傷亡人數恐怕還會增加。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）表示，他們正在準備一項「大規模傷亡醫療因應計畫」。

紅十字國際委員會（International Committee of The Red Cross）說，死者當中有一名他們的職員，「另有兩人下落不明、3人受傷」。

機場航廈在發生第一次爆炸後冒出濃煙，殘骸四散，人們忙著照料傷者，此時又發生第2場爆炸。

法新社記者拍攝到的畫面顯示，似是飛彈的火炮擊中不久前才擠滿人的機場停機坪，引爆一團火球。

目前還不清楚究竟是什麼引發爆炸。

今天傍晚，亞丁總統府附近也傳出爆炸聲響。（譯者：楊昭彥）1091231

(中央社)