今年來，ROBO全球機器人及自動化產業指數漲幅達43.6%，與那斯達克指數不相上下；又以11月來漲勢最為猛烈，累計上漲26%，超越那指18%的漲幅。在訂單需求回復下，ROBO全球機器人及自動化產業指數近期走勢再創新高。隨著時序即將進入2021年，法人指出，按過去經驗，第1季都是機器人股價表現最好的時候，不僅上漲勝率高、漲幅也大，加上景氣基本面支撐下，可望延續這一波「有基行情」。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，下半年全球製造業景氣回溫，率先走出疫情谷底的中國，積極推動各項基礎建設、半導體需求，拉動相關的自動化設備訂單。而近期北美汽車業也出現復甦的跡象，為自動化需求再加溫。

以市場觀察指標的日本工具機訂單金額為例，6月來一路落底回升，11月達到882億日圓，年成長8%，為2018年9月以來，年增率首度轉正。在訂單動能支撐下，多頭展開反攻，帶動機器人指數迭創新高。

統計近10年資料，機器人指數在第1季上漲勝率達100%，平均漲幅為8.4%，無論勝率或漲幅，都居各季之冠。陳世杰指出，今年第1季因為疫情爆發，造成金融市場恐慌性賣壓出籠，單季下跌20%，但隨後即展開反彈走勢，第2季即上漲29%、第3季再漲10%，第4季來漲幅再擴大到26%。

因此，若2021年初未有意外，在景氣基本面復甦下，機器人產業可望延續這一波「有基行情」，建議投資人提前進場卡位；反之，若發生如年初的黑天鵝事件，造成市場集體下跌，投資人應趁勢逢低加碼布局，拉高勝率。

(時報資訊)