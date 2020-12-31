因應首例英國變種病毒境外移入確診，台中防疫升級，台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；元旦升旗也改線上直播，取消民眾入場觀禮。市長盧秀燕31日呼籲，為城市安全及民眾健康，請配合管制，建議在家觀賞直播避免群聚風險。

盧秀燕說，市府配合中央升級防疫作為，經過滾動式檢討，決定機動調整，今晚水湳中央公園場跨年晚會及明早元旦升旗典禮均改為線上直播，不開放民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；原訂元旦於后里舉辦的「元旦大型兒童劇」紙風車劇團演出活動也取消辦理。

盧秀燕指出，明天元旦升旗典禮作業方式與總統府大約一致，改為線上直播，不開放民眾入場，民眾可線上觀禮，典禮簡單隆重，現場也將進行管制，請大家配合。

針對麗寶樂園跨年晚會如常舉辦一事。盧秀燕表示，中央流行疫情指揮中心目前並未禁止民間舉行活動，不過必須遵守跨年等大型集會活動防疫原則，包括全程戴口罩、補充水分外禁飲食等，市府將要求主辦單位遵守相關規範。

就中央公園跨年晚會管制方式，盧秀燕表示，現場會採人車管制，宣導民眾勿聚集，工作人員及員警也將勸導，尤其近日霸王級寒流來襲，建議在家觀賞直播，收看精彩節目，呼籲大家配合管制，讓疫情風險降到最低。

有關跨年晚會大里仁化公園場取消，新聞局指出，考量公園緊鄰幹道，周邊腹地狹小，為避免直播演出時吸引人潮聚集，基於安全考量，決議取消辦理。此外，為避免人潮聚集，且近日受氣候影響陣風過大，水湳中央公園場也將取消煙火施放。

外界關心廠商履約問題，新聞局強調，依契約規定，基於防疫考量而取消演出為不可抗力因素，履約不受影響，廠商權益均依契約規定辦理。

(中時 )