全國第一從YouBike全面改換MOOVO自行車 彰化縣1650部明年7月上路。（吳敏菁攝）

全國第一從YouBike全面改換MOOVO自行車 彰化縣1650部明年7月上路。（吳敏菁攝）

彰化縣政府從2014年起與微笑單車股份有限公司簽訂合約，營運7年來累計1600萬次租賃服務，合約即將到期，重新招標，共3家投標，運點科技股份有限公司取得委託營運契約，微笑單車要向彰化人說再見了！未來投入300輛MOOVO電輔單車、1350輛MOOVO自行車，總數和微笑單車一樣，但多了電動選項。

縣府表示，這次標案條件是3720萬，後續擴充2224萬，後續擴稱是徵詢微笑單車公司和其他縣市，認為老舊維修必須的維護，這是招標，所有同標廠商都在同樣的經費下提方案參選，共有微笑單車、運點和熊大等3家公司參與投標，最後由運點得標。

縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，運點將在2021年1月7日起逐步導入MOOVO系統 ，預計投入300輛MOOVO電輔單車、1350輛MOOVO自行車，總數和微笑單車一樣，建置新系統期間，YouBike1.0系統及車輛由微笑單車股份有限公司持續營運至6月30日，之後由運點科技股份有限公司全面營運彰化公共自行車系統。

運點科技公司沈暐傑表示，MOOVO系統與YouBike1.0系統車輛，最大之特色在於MOOVO係採電子圍籬與GPS車輛定位，搭配藍芽自行車架以規範停車區域，沒有停車樁，與YouBike1.0停車樁固定場站不同。而MOOVO智慧運具的管理方式，可大幅提升土地坪效，增加借還車的場域方便性，並且民眾在租借使用上，MOOVO將會導入能使用悠遊卡、一卡通與手機掃碼租借的多元租借系統，滿足民眾的使用習慣。

田飛鵬表示， MOOVO一般自行車租借費率與YouBike1.0系統相同；而MOOVO電動輔助自行車，因搭載電力設備，騎乘較省力，故目前規劃費率為每15分鐘10元。考量個人資料保護問題，未來系統轉換期間，本府將發送簡訊予於彰化縣內完成YouBike會員註冊之民眾，以供民眾自行於網路上進行MOOVO系統註冊。

這次投標開出新局，讓彰化縣成為全國第一個全面改採MOOVO系統的城市，新北市已開始採用MOOVO，但是用示範點的方式，據了解，是侯友宜參訪新加坡後引進，運點公司表示，目前不少歐洲國家也都採用MOOVO，並增加安全保險。

(中時 )