中壢市一家私人游泳池，在今年7月25日發生戲水糾紛，起因是一名男童父親上網爆料，一名男子掐住他兒子頸部壓頭入水，過程遭到民眾PO網引起鄉民撻伐，未料這位男子經查是新北市警局瑞芳分局偵查隊長陳明宏，但陳也反控是男童用水槍射他一對兒女，男童制止不聽他才出手制止。桃園地檢署勘驗監視畫面後，認為陳確實有將其頭部壓入水約2秒，今(31日)上午將他依故意對少年傷害罪起訴。

但陳明宏遭到指控後，也在臉書貼出千字文反擊說明，是自己2個小孩先被對方男童用水槍噴射，男童父親指控太沉重了，希望各位網友不要只看見眼前的假像，忽略事情的真相。

這起事件發生在，中壢某游泳池於在2020年7月25日下午5時許，發生一起戲水糾紛，當時一名戴眼鏡的男子，突然將一名不認識的小孩頭往水裡壓，引起網友一片譁然，而當時眼鏡男的身分曝光，竟然是新北市瑞芳分局兩線三星偵查隊長陳明宏，而中壢警分局受理這件糾紛，指出雙方都有提告。

中壢警分局表示，當事人眼睛男陳姓男子，因發生戲水糾紛而與男童發生肢體衝突，男童家長已經提出殺人未遂、傷害，而陳男自稱男童故意往他這邊踢水，要他停止還拿東西丟他，因此反告傷害、誣告等罪嫌，陳男當下並無表明自己是警察身分，而案件依照程序受理，全案函送桃園地檢署偵辦。

檢方勘驗監視器發現，陳明宏徒手抓住男童游泳圈及頸部，並將其頭部壓入水中，整個過程約2秒，之後男童就自行站起，但檢方也認定，因雙方互不相識、先前未有宿怨，難以認定有殺人未遂犯意，男童在事發過後也記不起當時陳明宏罵他什麼詞語，因此依成年人故意對少年傷害罪將陳明宏起訴。

(中時新聞網)