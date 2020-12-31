國道1號南下306.7K麻豆路段今天中午12點40分發生連結車翻覆意外。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南下306.7K麻豆路段今天中午12點40分發生連結車翻覆意外，車體橫躺擋住3個車道，造成大塞車，連結車駕駛頭部擦傷，意識清楚，已自行脫困，事故原因還待調查，現場正待警消排除中。

台南市消防局表示，中午12點40分獲報後，派遣麻豆及佳里消分隊出動2車7人前往處理，到場時40歲黃姓駕駛已自行脫困在中央分隔島旁等待，由救護人員送往麻豆新樓醫院救治。

連結車翻覆後橫躺，只剩路肩可以通行，目前已進行拖吊處理中，但後方車輛回堵約4公里，駕駛可提前先下麻豆交流道，避免塞在車陣。

(中時 )