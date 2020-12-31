迅猛龍寒流來襲，全台急凍，景氣寒冬，日前彰化家扶與店家合作的愛心募款「出力筒」，客人投零錢作家扶兒的「有力人士」，沒想到竟然有人覬覦這個專為弱勢兒而設的「出力筒」，位於員林市大同路的一家素食店「出力筒」日前不異而飛，彰化第五信用合作社理事主席陳杰看到消息相當難過，在寒冷的冬天帶著暖暖的愛心，前來關心弱勢家扶兒！

彰化第五信用合作社理事主席陳杰表示，日彰化家扶捐款箱不是第一次被竊，在彰化市、花壇鄉都有遭竊的紀錄，對於推展業務打擊很大，2020年又是特殊的疫情年，善款的募集有相當大的困難，今天特別率領彰化五信的團隊前來關心彰化家扶，期盼拋磚引玉，捐贈5萬元作為愛心扶幼捐款，政府資源有限，民間力量無窮，彰化家扶中心對於國家及社會貢獻相當大，長期服務於弱勢家庭的扶助，創造了許多自立家庭，希望社會各界一起來關懷弱勢族群一起關心彰化家扶，讓他們能度過寒冬。

彰化家扶中心主任王震光說到，光是上半年度捐款就驟減3百多萬，再加上募集年菜捐款箱又失竊，種種的問題重創家扶，昨日接到彰化五信陳杰主席的電話，在寒流來襲2020最寒冷的一天送上溫暖，今年因為疫情重創國內產業，各行各業蕭條，導致家扶的募款不易，屋漏偏逢連夜雨，募款箱又三度遭竊，加上社福單位募款排擠效應，三重衝擊，感謝彰化五信陳杰主席的愛心，造福了3200名弱勢兒童少年，揮別負能量的2020，迎接新希望的2021。

(中時 )