彰化縣環保局指出，經查有約300公噸的廢木材混合物，初步了解堆放的廢棄物並沒有立即性危害。(彰化縣環境保護聯盟提供／吳建輝彰化傳真)

刑事局去年偵辦不法業者濫倒廢棄物案件，業者將百噸建築廢棄物，像泡棉、瀝青等高汙染廢棄物，堆置在全台各地，其中彰化縣芳苑鄉王功村沿海空地，也被堆置大量廢棄物，附近居民表示，堆置時間已經超過1年，不見有關單位前來處理，彰化縣政府表示，去年已派員會勘，經查發現堆放的廢棄物無立即性危害，且後續調查仍有待檢調釐清，待確定違法行為人後，才會要求清運。

當地民眾痛批，被丟棄廢棄物的地點，距離芳苑盛產的珍珠蚵養殖區，僅僅百公尺而已，擔心會蚵會遭受汙染，若干年前地主將佔地千坪的廢棄魚塭圍起，時常有卡車進進出出，引發附近民眾揣測，沒想到真的被丟棄垃圾，覺得相當惡劣。

彰化縣環保局局長江培根強調，絕對沒有不清理，去年11月26日衛生局，會同彰化地檢署，刑事局以及保七總隊等，到被堆置廢棄物的地點勘查，經查有約300公噸的廢木材混合物，初步了解堆放的廢棄物並沒有立即性危害，後續交由保七總隊將全案送交桃園地檢署偵辦。

江培根說，該案件是由桃園地檢署進行偵辦，目前正在調查相關義務人及行為人，後續將要求其清除，若未依規定進行移除，後續將依《廢棄物清理法》來扣押行為人、以及義務人的財產，來代為執行清運的動作，並向其追討後續改善環境及衍生的相關費用。

當地民眾痛批，被丟棄廢棄物的地點，距離芳苑盛產的珍珠蚵養殖區，僅僅百公尺而已，擔心會蚵會遭受汙染。(彰化縣環境保護聯盟提供／吳建輝彰化傳真)

若干年前地主將佔地千坪的廢棄魚塭圍起，時常有卡車進進出出，引發附近民眾揣測，沒想到真的被丟棄垃圾，覺得相當惡劣。(彰化縣環境保護聯盟提供／吳建輝彰化傳真)

(中時 )