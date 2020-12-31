為強化長照機構住宿人員防火避難安全，內政部今天通過「建築技術規則」修正草案，要求提供常態性全日住宿的長期照顧服務的機構，寢室的牆壁及門窗應為不燃材料，以爭取未起火寢室防火避難時間，確保火災發生初期，無法自行避難住宿者的安全。

內政部表示，24小時提供常態性住宿的長照機構、護理之家、老人福利機構等，住宿人員多無法自行避難，若發生火災，需以有限人力優先搶救失火地點人員，其他未失火的寢室則以關閉室內門窗、防止濃煙快速流入寢室，並等待後續移往更安全的地點避難。

因此，機構寢室的建材是否能在火災發生初期阻擋濃煙流入，至關重要，這次修法增加對寢室分間牆及門窗防火性能的要求，明定至少應為金屬、矽酸鈣板等不燃材料，以確保火災發生初期的安全。

此外，現行規定高層建築物出入口應留設緩衝空間，供人員出入、上下車輛及裝卸貨物，考量社會活動型態改變，強制留設緩衝空間，易違規變相做為大廳，或遭誤認為供公眾使用的開放空間，致夜間仍有外人隨意進出或逗留，影響住戶安寧及安全，設有頂蓋的緩衝空間並經測量登記成為公設。因此，這次修法也將高層建築物設置緩衝空間的規定刪除，讓建築師能依照實際需求規劃設計，減少一部分公設負擔。

另外，考量高層建築物的給排水系統配管，管內承裝的水已具有滅火性能，因此這次修法也有條件放寬給排水配管免為不燃材料，讓高層建築物給排水配管的選擇較有彈性。

內政部指出，「建築技術規則」修正草案，將依法制作業程序，於近期發布。其中對於長期照顧服務機構等新增較嚴格的規範，將另定施行日期，保留一段宣導期間，供相關機構、設計建築師調整設計方案，其餘修正條文將發布後立即施行。

(中時 )