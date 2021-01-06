消防署署長陳文龍親自南下嘉義頒發證書給嘉義縣議長張明達、民雄鄉長何嘉恆等人。（呂妍庭攝）

消防署署長陳文龍親自南下嘉義頒發證書給嘉義縣議長張明達、民雄鄉長何嘉恆等人。（呂妍庭攝）

109年度鳳凰獎楷模總隊獎章由朴子義消分隊長周許素蘭獲得。（呂妍庭攝）

嘉義縣議長張明達再度連任嘉義縣義勇消防總隊長，今6日年度工作聯繫會報上，消防署署長陳文龍親自南下嘉義頒發證書給張明達等人，陳文龍並強調消防署會當打火弟兄和義消最強大的後盾。

嘉義縣義消總隊目前總隊部27人，第一大隊401人，第二大隊479人，第三大隊499人，加上婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊，編制高達2000多人，是「有口皆碑」專業、精進的隊伍。

在嘉義縣長翁章梁見證下，陳文龍親自頒授總隊長、3位副總隊長，張明達再頒授109年度鳳凰獎楷模總隊獎章給朴子義消分隊長周許素蘭、朴子消防分隊小隊長蔡敏生，及109年度全國防火宣導志工菁英獎榮耀獎座給民雄婦宣分隊長劉淑綢，另警消部分，由翁章梁頒贈執行防疫救護有功人員獎慰金予消防局三位大隊長。

陳文龍說，感謝打火弟兄、義消在第一線的努力，嘉義縣表現相當優秀，像是消防署爭取到中央22億經費，要汰換全台各地超過20年的車子，結果嘉義縣要換的只有一輛，代表嘉義縣努力爭取資源汰換車輛，現在嘉義縣要蓋災害應變中心、防災教育館及特搜大隊綜合大樓，消防署會當大家的後盾。

(中時 )