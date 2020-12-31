基隆市政府祕書長李銅城在市府深耕數十年，待人處事備受外界肯定，明年1月18日將接任基隆市議會祕書長。基隆市議會議長蔡旺璉看上他的資歷和人脈，決定器重，市長林右昌表示，願意成全。

李銅城經驗相當豐富，從科員、科長，一路往上升，四年前獲林右昌拔擢，蔡旺璉指出，他時常到議會開會，與許多議員交好，人脈廣、做人處事外界讚譽有加，基隆的大、小事都了解，有助於議會和市府聯通，因此決定任用他為基隆市議會祕書長。

對此，林右昌表示，這幾年李銅城非常努力，為市府盡心盡力，這幾年市府和議會非常和祥，溝通、協調暢通無阻，雖然會感到不捨，但仍樂觀其成，願意成全，相信未來市府跟議會會更加和諧，也是基隆市的福氣，全力支持。

蔡旺璉透露，李銅城認為，市長執政6年，對市政已經嫻熟，認定自己階段性任務已經完成。至於基隆市政府秘書長會由誰接任，林右昌說，不急，請大家拭目以待，會到市府工作的都是人才。

(中時 )