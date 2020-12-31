雲林縣衛生局基於為維護消費者「知」及「選擇」的權利，增訂豬肉肉品、可食部位及其他相關產製品應明確標示產地來源，違反食安法第22條、25條、28條規定者從重辦理。（周麗蘭攝）

行政院昨宣布縣市政府訂定萊劑零檢出自治條例無效不予核定，雲林縣府早預料到此一結果，因此去年在新修訂的自治條例增加「應明確標示原料原產地，違反者依食安法從重辦理，並禁止於本縣販售」，仍然有法可管！縣長張麗善表示，中央放水，地方嚴格把關是地方自治的精神，希望中央懸崖勒馬，不要太過極權、鴨霸。

雲林縣政府2017年訂定的「食品衛生管理自治條例」就已規範豬肉及豬肉製品不得含乙型受體素，但去年隨著各縣市制定萊劑檢出自治條例可能被宣告無效，雲林縣衛生局改從管制「產地標示」下手，要求豬肉、豬肉製品需標示原料產地，未標示者依《食安法》開罰3萬元至300萬元、標示不實者罰4萬元至400萬元。

衛生局長曾春美表示，為維護消費者「知」及「選擇」的權利，增訂豬肉肉品、可食部位及其他相關產製品應明確標示產地來源，違反食安法第22條、25條、28條規定者從重辦理。

張麗善表示，美國瘦肉精豬進口令鄉親非常不安、焦慮，地方有權堅持守護鄉親守護健康的作為，中央要懸崖勒馬，不要極權、鴨霸，如果中央認為自治條例牴觸母法、認為地方違憲，還要制裁地方的執法行為，雲林縣府不惜用所有法律的手段包括聲請釋憲來守護鄉親的健康。

(中時 )