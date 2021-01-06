萊豬進口議題延燒民進黨，總統蔡英文農曆過年前將下鄉和民眾溝通，並強調自己是最勤走宮廟的總統。陸軍退役少將于北辰卻認為，已經過關，她才會出來溝通。

民進黨今中常會，據轉述，議員梁文傑在中常會指出，若農委會、衛福部市面上查驗萊豬動作過頻繁，恐生民怨。中常委莊瑞雄則提出建議，希望蔡英文可在過年前多下鄉與民眾互動，讓民眾了解長照等施政內容。蔡英文對此回應說應該這樣做，還說自己是最勤走宮廟的總統。

于北辰在政論節目《新聞大白話》指出，從去年8月份開始推萊豬，到現在為止，蔡英文早該出來了，她為何要拖到2021年1月才打算到廟會、到各個地方，去跟民眾溝通，是因為已經過關，她才會出來，她從頭到尾都是這樣。

于北辰舉例表示，當時年改的時候，蔡英文怎麼不出來溝通。是等到過關了，她才跟我們溝通、跟我們道歉，道什麼歉？豬都殺了，有用嗎？她到廟會去，就算是拜豬公，那是拜台灣豬，廟會會進口一頭冷凍豬，擺在那裡嗎？她每次都講一些話，都是不食人間煙火。

于北辰指出，台灣溫體豬的業者不會生氣，因為他們的豬肉會水漲船高，所有進口豬肉，進的是加拿大、西班牙，可是現在大家一聽到進口豬，完蛋了，不能吃。所以買這些進口豬的零售業者、豬肉量販業者全部都不進了。這些進口豬肉按照規定沒有一點萊劑，進口豬肉商，被蔡英文一搞，不只美豬，只要坐船來的都背上罪名。

(中時新聞網)