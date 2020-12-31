元旦三天連假正式啟動，受到疫情升溫影響，墾丁飯店業訂房不如預期，包括墾丁福華、夏都、馬爾地夫等各大飯店除跨年夜近滿外，1日起至2日的訂房僅達到八至九成左右，略減一至二成。

對於墾丁立龍磐公園元旦清晨的迎曙光活動，被迫取消，是否影響墾丁訂房一事，福華總經理張積光表示，因參加迎曙光的人潮和遊客較不相同，對於影響訂房不大，反而受到疫情衝擊，元旦連假訂房略有減少一些，以該飯店為例，除了31日晚訂房近滿外，1、2日的訂房只剩八至九成。

墾丁夏都沙灘酒店表示，該酒店因跨年夜有舉辦「跨年晚會」活動，當日訂房客滿外，1日和2日的訂房就只剩下八成左右，主要受到疫情影響，和往年元旦假期普遍客滿的情況，簡直無法比較。

馬爾地夫飯店董事長張榮南表示，今年受到疫情升溫和地方政府取消墾丁迎曙光活動影響，元旦假期前來墾丁的人潮不如預期，估計一天進出的遊客量在2萬人左右，受此影響，該飯店假期的訂房只有五至六成左右，與往年的榮景無法相比。

小墾丁渡假村、悠活渡假村及阿信巧克力農場等，則預期元旦假期都可望吸引旅遊和住宿人潮，且業者也祭出優惠價格來提高訂房率。

此外，元旦假期期間，從八八快速道路，經國三、台一線前往墾丁路途，包括南州交流道、水底寮、枋山及往楓港和台東等路段很容易塞車，今年是否如此，值得觀察，不過業者呼籲遊客，儘早出門，避開塞車路段，才不會影響遊客的行程。

(工商 )