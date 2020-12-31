性侵犯刑後強制治療釋憲，聲請釋憲人之一的台中地院法官張淵森今天傍晚回應表示，整體來說，肯定大法官的解釋結論，尤其是補足程序權上的不足值得肯定。不過，他認為，「輕罪」案件有必要討論訂治療期限？他以遛鳥俠為例，質疑有必要治療關他4年嗎？張淵森並強調，為性犯罪加害人的利益聲請釋憲，不是主張把性侵犯「放出來」，而是強調應該「治療」。

張淵森表示，整體而言，他肯定大法官的解釋結論，尤其是在程序權的保障，被告得親自或委任辯護人到庭陳述，精障或心智障礙者應強制辯護；強制治療一定年限後，應由法官重為決定，時間愈長，定期審查的頻率應該愈高等內容。

張淵森進一步說明指出，程序權的保障應該不分犯罪類型，一視同仁。法院對於羈押及收容都會定期審查，但在強制治療過程無法主動介入，顯然違反正當法律程序。對於裁定治療前，法官在法律沒有明確規定下，可以開庭讓被告陳述意見，但事實上，極少有法官開庭，現在把法律明確清楚，法官自然就會依法執行，適時介入。

對於治療期限問題，張淵森表示，大法官認為視個案而定，無法統一規定期限，他認為定期限確實有困難，但「輕罪」案件可討論是否要定期限，他並以遛鳥俠案件為例指出，有必要將被告強制治療關4年嗎？會不會被關到死？他並說明，去年就有1名被告在治療期間死亡。

此外，張淵森說，為性犯罪加害人的利益聲請釋憲，恐遭誤以為是主張把性侵犯都「放出來」，事實上，他與另名法官聲請人從沒這樣主張，反而都強調應該「治療」。

(中時 )