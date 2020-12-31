日本性感女星井上和香因寫真偶像的身分受注目，當年三圍90、60、90和美國女神級演員瑪麗蓮夢露一樣，讓她有了「日制夢露」的稱號，在32歲嫁給電影導演飯塚健，並生了下寶貝女兒；改當賢妻良母的井上和香，近日卻傳出有發燒症狀，隔天就被確診，目前在家接受隔離治療。

40歲寫真女星井上和香有36F傲人上圍，當年是許多粉絲的女神，在2012年和導演飯塚健結婚，2015年生下一個女兒升格人母，近年也淡出演藝圈當；婚後身材一度發福，被發現當年的魔鬼身材全沒了，所幸去年代言瘦身產品，一甩水桶腰和象腿暴肥模樣。

但據日媒報導指出，井上和香在27日晚間出現發燒症狀，隔日馬上接受病毒篩檢，在29日確診新冠肺炎；目前在家接受隔離，也已經退燒，開始遵從醫師指示治療，積極求身體康復。

井上和香也是星二代，母親是資深演員嵯峨京子，從出道時好身材就經常成為討論話題，雖然成為一名性感寫真女星，但昔日她曾說過，「在別人面前穿泳衣會害羞，所以只在工作中穿比基尼」，之後卻喜愛這份工作，也樂在其中，現在的她很開心當一名辣媽。

(中時新聞網)