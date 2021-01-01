盧秀燕元旦宣示，中央對瘦肉精會放水，但台中市不會。

中央從1月1日起開放含有萊克多巴胺的美豬開放進口，但對多個縣市訂定瘦肉精零檢出的地方食安自治條例宣告部分條文無效，台中市長盧秀燕1日在元旦升旗典禮受訪時強調，「中央對於瘦肉精好放水，但是台中市不會，我們仍然會守護市民的健康」，積極查緝萊豬，落實城市的安全，「這是市民對我們的期待，也是我們的職責所在」。

盧秀燕表示，因應防疫，今天元旦升旗典禮用直播的方式，在民國110年的第一天，向市民朋友們拜年，祝福大家新年快樂，也祝福新的一年國泰民安、我們城市安全市民健康。

對於對於行政院宣告地方食安自治條例部分條文無效，台中市如何為豬肉安全把關？

盧秀燕表達強硬立場指出，中央對於瘦肉精放水，但是台中市不會，台中市仍然會守護市民的健康，積極查緝，我們一定要落實城市的安全，這是市民對我們的期待，也是我們的職責所在。

中央從元旦起開放萊豬進口，規定豬肉及其相關產製品應清楚標示原產地，盧秀燕在元旦升旗後，也立即率隊至大賣場抽查，守護消費者健康。

此外，美國在台協會在臉書公布2020年度回顧影片，影片中該協會處長酈英傑以中文說明台美關係的進展，影片中也貼出酈英傑與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等直轄市長的合影，獨漏日前與AIT會面，提及反萊豬進口的台中市長盧秀燕，引起聯想。

對此，盧秀燕說，「對於他國的事物，我們沒有評論表示尊重」，市府表示，樂見台美關係正常發展與交流，尊重AIT的做法。

台中市長盧秀燕表示，因應防疫，今天元旦升旗典禮用直播的方式，向市民朋友們拜年，祝福大家新年快樂，祝福新的一年國泰民安、我們城市安全市民健康。（盧金足攝）

(中時 )