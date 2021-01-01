蔡英文總統今天發表元旦談話，提及「新版護照封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人，走向世界」。大陸涉台學者包承柯表示，這其中隱含的意思，就是台灣在中國之上、台灣超越中華民國，蔡英文不承認兩岸同屬一中。至於蔡英文期待兩岸恢復交流，「對照蔡政府近期限縮兩岸往來的政策，只是紙上空話罷了。」

華東師大兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，蔡英文的元旦談話，還是沒有放棄漸進台獨的路線與想法，最明顯的一句話就是：「一月十一號，新版護照即將發行，封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人，走向世界。」

包承柯表示，蔡英文始終不願承認九二共識，始終不願承認兩岸同屬一中，現在更大刺刺的以實際行動表明，台灣在中國之上、台灣在中華民國之上。「只要蔡英文不承認以兩岸同屬一中為精神的九二共識，雙方就沒有共同的政治基礎，更無法展開對話。」

至於蔡英文期待兩岸人民在疫情受到有效控制時，會逐步恢復正常有序的交流，包成柯認為只是「紙上空話」。他舉例，台灣一直企圖在經濟上和大陸脫鉤，日前將淘寶趕出台灣，近期文化部規定大陸書籍在台出版要預先送審、台灣學校與大陸視訊交流要事先向教育部報備等，都在不斷限縮兩岸交流空間，「說一套、做一套，蔡英文並非真心要促進兩岸交流。」

(中時 )