美國萊豬今起開放進口，行政院昨宣布，地方自治條例中訂有乙型受體素零檢出規定，違反憲法並牴觸中央法規無效，全國將統一規範，引發質疑。行政院祕書長李孟諺今重申，政院依法得審查並判斷自治條例是否「牴觸憲法」，是依據法律作成決定，並無逾越分際的問題。

政府開放萊豬進口引發食安疑慮，部分地方縣市政府修訂自治條例，增訂要求瘦肉精零檢出等規範，面對地方與中央不同調，行政院昨宣布，凡定有「乙型受體素一律不得檢出」規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，原訂者函告無效、新訂者不予核定。台北市柯文哲酸，行政院現在是太上皇。台北市、新北市、台中市更擬提釋憲。

面對各界質疑與批評，李孟諺今解釋，行政院昨日記者會中，依據地方制度法的規定，指出自治條例有違憲並抵觸中央法規的情形，而引用憲法條文及闡釋相關大法官解釋意旨，是做出函告無效結論所必要涵攝過程，也是政院認定地方自治條例無效的主要論述理由。

李孟諺說，地方制度法第30條明文規定：「地方自治條例與憲法、法律、法律授權之法規命令牴觸者，無效。」並由行政院或中央主管機關函告無效。既然「牴觸憲法」是函告無效的事由之一，政院依法得審查並判斷自治條例是否「牴觸憲法」，是依據法律作成決定，並無逾越分際的問題。

李孟諺強調，全世界已有101個國家或地區准許進口萊豬，包括鄰近的日本、韓國、紐西蘭、澳洲、馬來西亞、香港、菲律賓、印尼、越南等。台灣是外貿導向的國家，要更進一步融入國際自由貿易，政院和府方立場一致，即依據國際標準，開放安全無虞的肉品進口，是台灣必須跨出的一步。

(中時 )