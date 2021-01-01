雲林縣沿海地區虱目魚損失約5成，只能廉售或加工製成飼料。（張朝欣攝）

霸王寒流來襲，雲林縣沿海地區虱目魚損失慘重約5成，雲林的虱目魚大多與文蛤混養，屬於淺水池，漁民只能抽水溫較高的地下水注入魚塭加溫，但還是有不少虱目魚凍斃、凍傷，拿到市場販賣每台斤只有10餘元，與平日每台斤4、50元相差甚多，大嘆新的一年真不好過。

雲林沿海麥寮、台西、口湖、四湖等鄉鎮虱目魚養殖魚塭有數百公頃，面對寒流來襲，漁民們已提早做好防寒害準備，但這幾天空曠地區氣溫降至10度左右甚至更低，不少虱目魚紛紛凍傷、凍斃，估計損失約5成。

台西鄉漁民黃淑鈴表示，她養殖2個魚塭的虱目魚，這幾天都持續抽取水溫較高的地下水注入魚塭，但有1個魚塭因電力中斷抽水馬達停擺，導致水溫無法維持，幾乎整池的虱目魚都凍斃，另1個魚塭損失較輕，但也有2、3成。

「幸好今天太陽有露臉，否則損失會更慘重」黃淑鈴說白天若有陽光氣溫回升，讓虱目魚有喘息的機會，損失就能減輕，因此未來幾天的天氣情況，將決定虱目魚的損失輕重。

口湖鄉漁民王百鴻說，2016霸王寒流漁塭水僅6、7度，虱目魚根本抵擋不住，造成雲林虱目魚損失達9成，此次寒流雖沒有那麼冷，但短時間內氣溫驟降至10度左右，有些虱目魚還是受不了，約有一半凍傷或凍斃。

雲林縣農業處指出，目前台西、麥寮鄉凍傷或凍斃的虱目魚約9000公斤，口湖鄉也有數千公斤虱目魚受損，有些受到寒害的虱目魚會沈在水底再慢慢浮出，估計災損還會持續擴大。

(中時 )