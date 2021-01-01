廣東省深圳市1日開始派發數位人民幣紅包，此次金額提高到人民幣(下同)2,000萬元，足足有10萬個紅包，而中籤後單個紅包200元。只要在深圳、不限戶籍均可報名預約搖號，抽籤報名管道自1日零時起正式開啟。

券商中國報導，1月7日8時至1月17日24時，中籤數位人民幣紅包的個人，就可以在深圳已完成數位人民幣系統改造的1萬多家指定商家無門檻消費。此次紅包僅能在此次活動指定商家使用。

深圳羅湖區於2020年10月上旬首開大陸先河，向在深圳個人發放1,000萬元「禮享羅湖數字人民幣紅包」，每個紅包金額為200元，紅包數量共計5萬個，獲得者可在有效期內至羅湖區指定的商家進行消費。

不到2個月後，也就是2020年12月5日，江蘇省蘇州市向符合條件的蘇州市民發放2,000萬元數位人民幣消費紅包，每個紅包金額為200元，紅包數量共計10萬個，是深圳羅湖區發放的數位人民幣紅包數量及金額的兩倍。

(工商 )