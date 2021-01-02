2021元旦香港傳出噩耗！據香港媒體報導，元旦日早上7時30分，發現一輛停泊在公車站的特斯拉（TESLA）電動車內，有一名男子把躺臥在放平的駕駛座上，車後座有燒炭痕跡，路人急忙報警。據警方調查，私家車司機為55歲外籍男子，昏迷送威爾斯親王醫院搶救，其後證實不治。據調查，死者為港龍航空創辦人孫女婿韓福南。

據悉，韓福南（Paul Heffner）享年55歲，持有美國籍。推判是因金錢問題尋死，不排除財困走上絕路。

韓福南的妻子曹惠婷，是人稱「世界毛紡大王」的港龍航空創辦人曹光彪孫女。

韓福南與三名子女居於香港屯門黃金海岸一隻遊艇，跨年夜時曾與子女開派對慶祝，元旦早上時，韓福南被路人發現倒臥於車內失去知覺。至於詳細死因，目前仍待警方調查中。

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