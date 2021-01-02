蔡英文總統發表新年談話時，直指開放萊豬是歷經3任政府的難題，已無迴避的空間，並以最謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口。對此，名經紀人夏春湧直言，聽完蔡總統說的話，「我體都涼了」，並怒嗆這是開春第一嘴砲，全台都被她打暈，「蔡政府神經錯亂到神鬼莫測的地步」。

夏春湧今(2日)在臉書上表示，蔡英文對於進口美國萊猪「請全民體諒」，「怎麼體諒？聽完她說的話我體都涼了！」他痛批蔡政府，政府進口有毒食品，然後請全民體諒，「真是開春第一嘴砲，全台灣都被她打暈了，蔡英文政府的神經錯亂，已經到了神鬼莫測的地步」。

夏春湧認為，為了巴結美國，把台灣人民的健康當作新春第一大禮雙手奉上，就算對待自己的親爹親娘也沒有這種玩法，他更忍不住直言，「說實話我真的很佩服蔡英文，連這種喪盡天良的話她都說得出口，我不知道她跟美國人是不是親戚，但我猜想美國人一定把她當親戚」。

夏春湧指出，大家都說新年要有新的希望，而他也有新春三願：

一、希望美國豬被消滅

二、希望民進黨被消滅

三、希望美國猪和民進黨一起被消滅

夏春勇還說，「怎麼樣，這樣子夠體諒了吧！」

網友也留言回應，「支持夏大哥響應，消滅萬惡民進黨」、「民進黨一律改稱萊豬黨」、「她的歷史定位就是餵人民吃來豬的獨裁政客，比李登輝的教育和黑金更糟糕」。

蔡英文對於進口美國萊猪 “ 請全民體諒 ” 怎麼體諒？ 聽完她說的話 我體都“ 涼... 由夏春湧發佈於 2021年1月1日 星期五

(中時新聞網)