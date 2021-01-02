懷秋的麵包店位於台北捷運國父紀念館站附近。（石智中攝）

懷秋的麵包店位於台北捷運國父紀念館站附近。（石智中攝）

懷秋的麵包店位於台北捷運國父紀念館站附近。（石智中攝）

懷秋的麵包店位於台北捷運國父紀念館站附近。（石智中攝）

懷秋的麵包店位於台北捷運國父紀念館站附近。（石智中攝）

懷秋近日首度創業，在台北東區開了間麵包店「平嚐心」，之所以選擇跨界烘培業，源於他童年回憶；懷秋小時候因記者父親派駐美國工作，曾與家人分離長達一年多，當時才八歲的他，一個人寄住在高雄姨媽家，每天下課聽到麵包車的音樂，就會想起媽媽曾和他一同品嚐菠蘿麵包，心酸的感覺至今烙印他心中：「當時一聞到麵包香味就會想起媽媽，晚上睡覺前都會偷哭」。

懷秋的父親是特派記者，當年被調職前往美國工作，一開始不確定會待多久，考量到懷秋還在念書，爸媽不得已將他託由住在高雄的親戚照顧，對於當時仍處於懵懵懂懂年紀的懷秋而言，烘培時傳出的香味讓他想起母親的溫暖，開麵包店的夢想當時已藏在他心中；直到去年，他一位鑽研烘培多年的好友提出開店想法，意外勾起懷秋當年的夢想，二人投資300萬打造 「平嚐心」，用樸實無華的銅板美食，帶給每位消費者溫暖。

不過，開店做生意並非外界想像的光鮮亮麗、容易上手，加上位於台北東區的店面，每月租金20萬元，懷秋坦言籌備期間壓力山大，「我是個凡事都會預想好與不好的人，所以很容易陷在漩渦裡走不出來」，周遭朋友不斷鼓勵他，摯友林俊傑（JJ）更於開幕前親赴店裡三次，以行動力挺兄弟，直到正式營業，懷秋才放下忐忑不安的心。

懷秋的爸媽返台定居多年，兒子開店創業，當媽的難免擔心，不時交待他注意小細節，包括雞蛋成本、幫忙介紹會計師等，懷秋笑說：「我媽其實滿放手讓我試試看，不太干涉店裡的事，對我的鼓勵多於叮嚀。」由於懷秋近年鮮少公開露面，「平嚐心」開幕當天吸引大批粉絲到場，看到許多熟悉的面孔，讓他相當感動：「我本身比較奇怪，沒有在社群太主動跟大家分享，沒想到大家都還記得我。」

懷秋2015年受訪曾透露已單身一陣子，當時他認為愛情比麵包重要，如今再問同一個問題，身為麵包店老闆的懷秋，給了個很妙的答案：「我的回答還是一樣，愛情重要！但麵包還是要用心經營。」至今仍單身的他，30歲後漸漸意識到金錢不是最重要的，「人生有太多重要的事，是跟它（金錢）無關的，比方友情、親情都是錢買不到的」。

(中時 )