天氣風險公司今(3)表示，繼昨(2)日冷空氣已逐漸減弱後，今日減弱將更為明顯，風向也由東北風轉為偏東風，到達台灣附近的空氣變得溫暖一些，不過周四(7)有另一波強冷空氣南下，有機會達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級，下周日(10)之前都可能在這波強冷空氣影響之下。

天氣風險天氣職人吳聖宇表示，今天北部、東北部高溫將回到20-22度，中部及花東地區高溫23-24度，南部高溫24-26度，不過今夜明(4)晨中北部局部空曠地區仍可能出現12-14度左右的低溫，大部分地方為多雲或晴，僅東北部、東部有局部短暫陣雨機會。

明日隨著新一波大陸冷高壓前緣靠近，台灣東北方海域有低壓波動以及鋒面系統建立，台灣附近又再度轉為東北風，且風速逐漸增強，迎風面北部、東北部、東部雲量將增多，逐漸有短暫陣雨出現的機會，其他地方不受影響，仍維持多雲到晴。

溫度方面，北部、東北部白天高溫略為下降1-2度來到19-21度，其他地方高溫仍可達24-25度以上，周二(5)大陸冷高壓帶來的東北季風持續增強，迎風面地區雨勢轉趨明顯，北部、東半部都是陰天有短暫陣雨的天氣，中南部雲量也增多，東北季風也帶來冷空氣，不過影響區域以北台灣為主，北部、東北部白天高溫降至17-19度，其他地區白天高溫仍有23-25度。

周三天氣大致類似，周四另一波強冷空氣南下，雖然降溫的幅度可能比剛剛結束的跨年寒流稍微小一點，但整體來看也是達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，一直到下周日(10)可能都會在這波強冷空氣影響之下，中北部、東北部低溫又將下探到10度以下，提醒民眾提早注意，並做好再度轉寒冷的準備。

(中時 )