國光客運1816A路線桃園往台北班車，於上月21日上午通勤時段出現一名摸腿色狼，駕駛劉智凱當機立斷處理得當，第一時間協助性騷擾被害人報警，將嫌犯暫時留置車上等候警方接手處理，期間剛好有同路線班車抵達涼州重慶路口站，也同時協助車上其他旅客轉乘該部車，降低其他旅客的不便。

國光客運表示，日前接獲同班車目擊民眾來信表揚，才知道整件事來龍去脈。35歲的劉智凱到職約3年半，期間表現優良，時常配合接受疏運任務，並多次拾獲手機等物品不昧，曾獲總公司敘獎表揚多達十餘次。

劉智凱當天行經捷運大橋頭站後，先是聽到第五、六排座位附近傳出女生尖叫聲，指稱隔壁座男性乘客摸他大腿，於涼州重慶路口站停車後，發現嫌犯匆匆忙忙準備下車，在其他乘客指認聲中，劉智凱機警追下去帶回。嫌犯上車後一度接近被害人企圖解釋，被害人哭個不停，劉智凱詢問被害人意願後立即報警處理。

目擊者張小姐表示，無論是見義勇追回嫌犯或後續引導其他旅客轉乘，劉智凱表現值得鼓勵。國光總公司表示，已經提報敘獎表揚。

(中時 )