上周五，伊拉克軍方發現波斯灣的一艘油輪上竟有1枚水雷，很可能隨時爆炸。在經過一番努力後，終於成功拆除。目前還沒有任何組織出面承認犯案，而伊拉克當局也開始對此事件進行調查。

美聯社報導，伊拉克政府在前天接到私人保全公司的報告，發現伊拉克石油公司（SOMO）所租用的一艘油輪上發現了一具水雷，當時這艘油輪正在為另一艘船供油，所以一但爆炸，佷可能是兩艘船都受損。

伊拉克軍方發現有油輪被附著上水雷，位置就在伊拉克外海。(圖/美聯社)

伊拉克政府沒有提供進一步的細節，但私人保安公司表示，有水雷的油輪很可能是賴比瑞亞籍油輪MT Pola號，上頭有1具吸附式水雷(Limpet mine)。

吸附式水雷通常是特種部隊的武器，潛水蛙兵將這種水雷附在船舷上，通常是磁吸式，然後以定時或是遙控引爆，將可嚴重損壞船隻。

目前尚不知是誰幹的，不過這一發現，是在美國總統川普執政的最後幾天，正處在伊朗與美國之間的緊張關係加劇的時候發生 。

(中時新聞網)