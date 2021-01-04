台鐵桃園路段3日晚間9時22分傳出死傷事故，有行人闖入鐵道與列車發生碰撞。受死亡事故影響，影響基隆站至桃園站間的區間車，儘管深夜23：19起，內壢站至桃園站間路線已恢復正常，但也導致往七堵、基隆的區間車大誤點，往七堵晚121分鐘、往基隆晚120分鐘。讓深夜要往汐止的民眾大喊，以為自己眼花。

(中時 )