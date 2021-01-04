內壢桃園間死亡事故 往基隆區間車大誤點120分鐘 00:042021/01/04 中時 潘千詩 、 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵死亡事故，深夜通車後卻造成七堵、基隆的區間車大誤點。(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵桃園路段3日晚間9時22分傳出死傷事故，有行人闖入鐵道與列車發生碰撞。受死亡事故影響，影響基隆站至桃園站間的區間車，儘管深夜23：19起，內壢站至桃園站間路線已恢復正常，但也導致往七堵、基隆的區間車大誤點，往七堵晚121分鐘、往基隆晚120分鐘。讓深夜要往汐止的民眾大喊，以為自己眼花。 台鐵死亡事故 區間車撞行人 內壢=桃園雙線中斷 (中時 ) #區間車 #基隆 #台鐵 #死亡事故 #內壢桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵死亡事故 區間車撞行人 內壢=桃園雙線中斷 22:062021/01/03 生活 4歲女童才出家門就遭貨車撞死 監視器曝司機免賠關鍵 16:052021/01/03 社會 每10分鐘1人死於新冠 洛杉磯停屍間爆滿 殯儀館拒收 14:452021/01/02 國際 包遊艇淡水河開香檳趴跨年 印尼僑生嘔吐落水失蹤仍無所獲 08:512021/01/02 社會 瑞芳猴硐坍方西線 台鐵拚2／8春節疏運期首日通 12:502021/01/03 生活 半夜送540元餐點 女外送員崩潰：530個1元硬幣 10:382021/01/03 生活 轎車直衝北投檳榔攤 撞斷電桿直插入民宅水泥牆 07:292021/01/03 社會 黑鷹事故週年 總統：相信在天上的國軍官兵，都會繼續照看著我們 21:422021/01/02 政治 美國新冠累計死亡人數破35萬 專家預測 下月還有15萬 20:262021/01/03 國際 房市亮點－桃園房市 中路特區擁三大優勢 吸買氣 04:102021/01/02 產業．科技 中和社區巴士駕駛疑精神不濟 自撞電線桿15歲女乘客輕傷 11:512021/01/02 社會 1歲男嬰熱痙攣失去意識 機智警開道助就醫 20:482021/01/03 社會 新北全面備戰 北市獨排眾議照辦晚會！綠縣市跨年全喊卡 中央疑選擇性隱匿 04:102021/01/01 生活新聞 生活熱門新聞 哪款泡麵加蛋最經典？老饕答案意外：好吃到哭 - 生活 好市多逛到這區賴30分鐘不走 她羞曝原因 網友被強烈挑動了 - 生活 台鐵死亡事故 區間車撞行人 內壢=桃園雙線中斷 - 生活 花椰菜怎麼煮才嫩？內行揭「1關鍵」：口感很棒 - 生活 12款水餃熱量排行榜曝光 沒想到這口味意外雷 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。