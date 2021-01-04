睽違4年，《月薪嬌妻》推出特別篇，上周六（2日）晚間在日本播出平均收視率高達15.5％，擊敗同時段其他電視台新春特別節目拿下冠軍，而2021年新版「戀」舞，新垣結衣、星野源與小孩入鏡共舞的畫面更掀起熱烈討論。

《月薪嬌妻》以「加油人類！」作為特別篇副標題，時間與現實相同，長達145分鐘的全新劇情，描述平匡和美栗的婚後生活，編劇野木亞紀子將現實社會議題完美融入，一一點出從職場、同志、育嬰甚至新冠肺炎等近幾年生活中可能會遇到的大小事，新垣結衣、星野源甚至爆發一度崩潰，引發許多觀眾共鳴。

被問到新年都怎麼過時，星野源笑說自己的元旦都是接近昏迷模式，因為前一個月都忙著參加各音樂節目，所以1月1日那天都是處於沒電狀態，清醒才發現「已經過了」，新垣結衣則透露自己是「居家派」， 馬上在沙發上擺出拿著遙控器轉電視的舒適姿勢，笑稱都在看新春特別節目，就像顆「沙發馬鈴薯」，至於喝酒，新垣結衣表示會喝啤酒跟威士忌蘇打，但強調沒有很會喝，那下酒菜怎麼準備？她一派輕鬆的說：「一種材料然後撒上胡椒鹽這樣」。

《月薪嬌妻》特別篇明（5日）在KKTV、friDay影音上線，29日晚上9點於WAKUWAKU JAPAN播出。

(中時 )