華航(2610)目前還有4架「空中女王」747-400客機將於今年陸續退役，華航也在2月6日特別推出「747空中女王Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動，包含專屬地面參觀行程及搭機俯瞰日本富士山微旅行體驗。讓這架橫跨近半世紀的「空中女王」，向旅客展現最後的風采。

波音747是民航界最早的廣體客機，華航自1975年引進首架747型客機，先後共引進19架747-400客機，至今已達46年，橫跨近半世紀，為航機中最具指標性的機型，也帶給許多華航旅客美好的搭乘回憶，尤其當時獨有的2樓商務艙設計，廣受旅客喜愛。

華航陸續汰除後，現僅4架747-400型客機，已安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，在退役前夕帶領旅客領略最後風華的這架華航747客機，編號B-18215，為波音於2005年4月最後生產交付華航的航機。

華航將於2月6日特別推出「747空中女王Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動，限量350個名額，1月6日上午10時於KKday旅遊平台開賣，商務艙 9,747元(1F)／10,747元(2F)、經濟艙7,470元，2月6日將由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分。

(時報資訊)