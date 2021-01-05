捷波(6161)董事會決議通過第十一次庫藏股買回案，自即日(1月5日)起買回股份總金額上限5.03億元，預定買回期間為1月5日至3月4日，預定買回之數量200萬股，買回區間價格16~22元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。在庫藏股護身下，捷波早盤股價漲逾3個百分點。

捷波去年前3季每股稅後盈餘為1.17元。去年11月單月營收1.5億元，月增55%，年增25%。

捷波近年經營方向全力投入工業電腦產業，也深耕工業用準系統電腦(Barebone)及觸控電腦(Panel PCs)等市場。捷波目前之商品項目，一、工業主機板：耕耘嵌入式(Embedded)板卡的市場，採用Intel、AMD、Rockchip的CPU及晶片組，設計各種不同Form Factor及應用領域的產品，來符合嵌入式板卡市場的需求。產品類型以各種Form Factor的工控主板以及不同功能需求的Expandable Card為主。二、準系統：工業用主機板準系統設計朝向多功能用途、低噪音及良好的散熱方向來進行，開發之產品能夠搭配市場上既有的主機板以及公司自行生產設計之工業用主機板。三、Display系統：針對無風扇觸控Panel PC及觸控 Panel PC兩大主軸，往下開展Heavy-duty無風扇觸控Panel PC、不鏽鋼無風扇觸控Panel PC，以及工業觸控Panel PC的產品線。去年再增加ARM based Panel PC以及工業用Touch Screen Monitor的產品線，來滿足更多工控領域的市場應用。

(時報資訊)