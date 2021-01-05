繼防疫物資口罩國家隊出包後，現在連酒精也出包。衛福部食藥署公布，克司博75%酒精液(Kespol 75% Ethanol Solution)產品三個批號回收，因廠商主動通報，該藥品於第12個月持續安定性試驗發現不純物含量超出原核准規格，食藥署已要求廠商1月24日前完成回收作業。

食藥署指出，FDA藥字第1091413537號，克司博 75% 酒精液 Kespol 75% Ethanol Solution，批號401A0090、401A0220、402A0160，廠商主動通報，案內批號藥品於第12個月持續安定性試驗發現不純物含量超出原核准規格，食藥署已要求廠商應於110年1月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

該藥品主成分為ALCOHOL 95% ( EQ TO ETHANOL 95%)，主要用於肌膚及手部清潔、消毒、殺菌，在PC home、樂天、蝦皮都有賣，食藥署表示可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，並請各機構配合辦理回收作業，立即停止供應。

(中時新聞網)